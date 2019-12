Ecco le migliori occasioni eBay per i regali last minute

Ebay ci viene in soccorso: con le offerte last minute potete accaparrarvi grandi occasioni a prezzi eccezionali, specialmente se avete dimenticato di comprare il regalo per qualcuno dei vostri affetti.

L’intero store di eBay, in prossimità delle festività natalizie, offre sconti su tutta la merce: è possibile risparmiare fino al 60%, e alcuni prodotti sono offerti ad un prezzo davvero eccezionale, anche migliore delle occasioni viste durante il Black Friday e il Cyber Monday, che ogni anno diventano sempre più deludenti.

Lo staff di Tuttotech.net ha raccolto per voi le migliori occasioni su eBay, sia che siate in procinto di fare un regalo a voi stessi che per regalare qualcosa di importante ai vostri amici, parenti e rispettivi partner. Questa è solo una nostra selezione con i prodotti più interessanti, ma tutte le offerte sui gadget tech potete trovarle a questo indirizzo.

Offerte eBay – Smartphone, Smartwatch e Accessori

Offerte eBay – Audio e Video

Samsung QE55Q85 Tv QLed 55” 4K Ultra HD QUANTUM HDR 1500 Smart TV | Link acquisto | Prezzo: a 899,99€ da 1083,49€

da 1083,49€ Samsung UE65RU7090U 165,1 cm (65″) 4K Ultra HD Smart TV | Link acquisto | Prezzo: a 559,99€ da 749,99€

da 749,99€ GOOGLE CHROMECAST VIDEO 3 HDMI STREAMING VIDEO NUOVO MODELLO 2019 | Link acquisto | Prezzo: a 34,50€ da 50€

da 50€ GOOGLE HOME MINI NERO SPEAKER ASSISTENTE VIRTUALE | Link acquisto | Prezzo: a 24,99€ da 39,99€

da 39,99€ TV LED LG 43UM7000PLA 43 ” Ultra HD 4K Smart Flat HDR | Link acquisto | Prezzo: a 295,99€ da 398,99€

da 398,99€ TV LED Samsung UE49RU8000U 49 ” 4K Ultra HD Smart Flat HDR UE49RU8000UXZT | Link acquisto | Prezzo: a 449€ da 899€

da 899€ LG 65UM7000 Tv Led 65” 4K Ultra HD HDR Smart TV Wi-Fi New 2019 | Link acquisto | Prezzo: a 640,99€ da 799,99€

da 799,99€ Samsung QE75Q60RA Tv QLed 4K Ultra HD 75” Smart TV Wi-Fi Nero Q60R 2019 Qe75q60 | Link acquisto | Prezzo: a 1399,99€ da 2299,99€

da 2299,99€ BOSE DIFFUSORE SOUNDLINK REVOLVE NERO USB BLUETOOTH | Link acquisto | Prezzo: a 149,99€ da 229,99€

Offerte eBay – Videogames e Console

NINTENDO SWITCH ROSSO BLU V2 GARANZIA ITALIA BLU RED | Link acquisto | Prezzo: a 279,99€ da 319,99€

da 319,99€ NINTENDO SWITCH LITE GRIGIO GARANZIA ITALIA 2 ANNI | Link acquisto | Prezzo: a 179,99€ da 219,99€

da 219,99€ NINTENDO SWITCH LITE TURCHESE GARANZIA ITALIA 2 ANNI | Link acquisto | Prezzo: a 179,99€ da 219,99€

da 219,99€ NINTENDO SWITCH LITE GIALLO GARANZIA ITALIA 2 ANNI | Link acquisto | Prezzo: a 179,99€ da 219,99€

da 219,99€ THE C64 MINI – COMMODORE 64 MINI – NUOVA CONSOLE GAME / COMPUTER / USB / HDMI | Link acquisto | Prezzo: a 54,90€ da 69,99€

da 69,99€ PLAYSTATION PLUS Abbonamento 12 Mesi 365 GIORNI 1 anno PSN PS4 PS3 PS Vita – IT | Link acquisto | Prezzo: a 44,99€ da 69,99€

da 69,99€ GIOCO FIFA 20 PS4 PLAYSTATION 4 ITALIANO NUOVO ORIGINALE SIGILLATO | Link acquisto | Prezzo: a 149,99€ da 229,99€

da 229,99€ MICROSOFT Xbox One S – Star Wars: Jedi Fallen Order Bundle | Link acquisto | Prezzo: a 169,99€ da 299,99€

da 299,99€ SONY PS4 PRO 1TB GAMMA + FORTNITE + Voucher | Link acquisto | Prezzo: a 279,99€ da 399,99€

Offerte eBay – Informatica