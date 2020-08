Con l’avvento della pandemia da COVID-19 le lezioni e le riunioni sono diventate virtuali e questo ha generato una rapida crescita della domanda di app per videoconferenze in grado di semplificare lo smart working.

Google Meet e Google Duo hanno aggiunto il supporto per le videochiamate di gruppo su Nest Hub Max a fine giugno, ma entro la fine dell’anno anche Zoom sarà disponibile sugli smart display di Google, Facebook e Amazon.

Zoom, piattaforma per le videoconferenze aziendali e non, ha annunciato il supporto per alcuni tra i display intelligenti più popolari, tra i quali Amazon Echo Show, Facebook Portal e Google Nest Hub Max e in futuro supporterà anche altri smart display dotati di un assistente digitale.

Zoom arriverà sugli smart display da settembre

Per quanto riguarda le tempistiche, sembra che Zoom approderà prima sui dispositivi Portal di Facebook a settembre tramite una nuova app Zoom che verrà aggiunta allo smart display, mentre il supporto per i display intelligenti di Amazon e Google verrà implementato entro la fine dell’anno attraverso l’assistente vocale e l’integrazione del calendario per consentire ai dispositivi di mostrare le riunioni imminenti e supportare i comandi vocali per prendervi parte.

