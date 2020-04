Sono numerose le attività commerciali che, a causa dell’emergenza sanitaria che costringe a casa miliardi di persone, stanno cambiando la comunicazione verso i propri utenti. Per molti però diventa difficile creare in casa dei video pubblicitari per YouTube.

Ecco che Google corre ai ripari presentando la prima beta di YouTube Video Builder, uno strumento che permette di animare immagini statiche, testi e logo, aggiungendo una colonna sonora fornita da Google. Senza che siano necessarie particolari conoscenze o strumenti, in pochi minuti è possibile creare brevi video della durata di 6 o 15 secondi.

In questo modo le attività commerciali possono, attraverso una campagna pubblicitaria su YouTube, un video sul proprio sito o una campagna email, comunicare eventuali nuovi servizi, cambiamenti di orari o novità legate all’attività stessa.

Google ha creato una guida che permette in pochi minuti di creare contenuti alle attività che faranno richiesta, con le autorizzazioni necessarie che solitamente sono concesse entro una settimana. Diventa così molto facile aggiornare le proposte commerciali, senza costi aggiuntivi, sempre difficili da gestire in questa situazione, e senza che siano richieste particolari capacità creative.

Se volete testare il nuovo strumento di YouTube non vi resta che fare domanda compilando il semplice form presente a questo indirizzo e attendendo l’autorizzazione.