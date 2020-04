In vista delle prossime festività di Pasqua, ePRICE ha deciso di lanciare la HP Easter Promo, che offriranno – ma solo fino a esaurimento scorte – sconti fino al 50% su una vasta selezione di prodotti a marchio HP, più in particolare per i notebook e PC desktop.

Le offerte HP Easter Promo di ePrice

Le “Easter Promo” di ePRICE interesseranno pertanto PC desktop e notebook a marchio HP, su cui lo sconto oscillerà tra il 25% e il 50% sul prezzo di listino. È evidente che però le offerte che riguardano i PC desktop e portatili sono tutt’altro che eccezionali – se consideriamo il prezzo di e-shop meno famosi -, ma sono comunque in linea con quelle che troviamo attualmente su Amazon o eBay:

Vi ricordiamo che tutte le altre offerte di ePRICE dedicate a questa HP Easter Promo saranno disponibili per i prossimi giorni, salvo esaurimento scorte.