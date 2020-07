Xiaomi è famosa per offrire un gran numero di prodotti a prezzi decisamente competitivi, e Xiaomi XiaoAI Portable Speaker non è da meno.

Specifiche Xiaomi XiaoAI Portable Speaker

Con un ingombro così ridotto da essere facilmente riposto nella tasca di un comune paio di jeans, lo speaker potrebbe catalizzare l’attenzione di chi cerca un prodotto compatto, leggero e portatile per ascoltare la musica o la radio FM. Il design di Xiaomi XiaoAI Portable Speaker è piuttosto basic, con una scocca bianca in policarbonato munita di una vistosa griglia per la diffusione audio.

La connettività dello speaker Bluetooth è affidata ad un modulo Bluetooth 5.0, mentre il controllo della riproduzione e dell’accensione è gestibile tramite due comodi tasti sulla porzione superiore dello speaker. In questa zona è presente anche il foro per il microfono evidentemente essenziale per il controllo dell’assistente vocale XiaoAI. Tramite esso è possibile ad esempio impostare un timer per lo spegnimento automatico, ricevere informazioni circa la connettività e tanto altro.

Gli utenti muniti di smartphone Xiaomi Mi 9 Pro, Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro, potranno effettuare il pairing rapido con Xiaomi XiaoAI Portable Speaker semplicemente avvicinando il dispositivo allo smartphone. Infine, il piccolo speaker offre un’autonomia pari a 6 ore e viene ricaricato tramite una normale porta USB Type-C.

Prezzo Xiaomi XiaoAI Portable Speaker

Xiaomi XiaoAI Portable Speaker è disponibile sul sito Youpin al prezzo di 49 yuan, circa 6 euro al cambio. Si tratta di un prezzo di pochissimo conto per uno dispositivo piccolo, portatile e dalle giuste caratteristiche hardware.

