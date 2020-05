In alcune zone d’Italia sembra già estate inoltrata, e non ci sono dubbi sul fatto che un oggettino come quello di Jisu Life – una delle società che orbitano attorno a Xiaomi – potrebbe risultare più che utile, quasi salvifico.

Si tratta di un progetto, un ventilatore tascabile, declinato in due varianti diverse in termini di dimensioni e funzionalità. La Jade Edition di Jisu Handheld Fan ha cinque pale anziché quattro, possiede una velocità di rotazione maggiore del 50% e grazie ad una batteria più capiente – 5.000 mAh in luogo di 4.000 mAh – può fungere da power bank.

Di contro la Mini Version di Jisu Handheld Fan misura 87 x 48 x 158 mm anziché 106 x 42 x 198 mm, pesa 175 grammi anziché 225, e possiede la funzione di aromaterapia. Esistono delle differenze anche in termini di autonomia: alla velocità minima il primo può reggere per 20 ore mentre la variante più piccola per 14 ore.

Su entrambi i modelli è stato impiegato un motore a corrente continua brushless, sono settabili su tre velocità e possono essere ricaricati con un comune cavo microUSB. Sorprendenti i prezzi: Jisu Handheld Fan Mini Version costa 49 yuan, neppure 7 euro al cambio, mentre servono 79 yuan, poco più di 10 euro, per la Jade Edition. Le vendite sono già aperte su Youpin.