Xiaomi presenta un nuovo dispositivo per la smart home, Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1, ovvero un ventilatore con purificatore d’aria integrato.

Specifiche Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1

Con un design minimal e caratterizzato con un telaio in plastica di colore bianco, Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 rappresenta la soluzione ideale per gli utenti che necessitano di un ventilatore munito di purificatore d’aria. Il motore assieme alle due ventole interne è in grado di generare 80 m³ di aria fresca ogni ora, ed è indicato per stanze non più grandi di 30 metri quadri.

Con uno spessore di appena 13 cm e un ingombro sul muro di 0,16 metri quadri, Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 si fissa al muro con quattro semplici viti. Al suo interno trova posto un filtro HEPA13 in grado di rimuovere dall’ambiente diverse impurità, come ad esempio polline, capelli, polvere, sabbia e anche il particolato PM 2.5.

Le ventole interne sono sviluppate per generare pochissimo rumore, il che lo rende adatto anche per essere installato in una camera da letto.

Prezzo Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1

Xiaomi Mijia Fresh Air Blower C1 è disponibile in pre-ordine su Xiaomi Mall al prezzo di 1299 yuan, circa 160 euro al cambio.