Youpin, la nota piattaforma di crowdfunding gestita da Xiaomi, si arricchisce di due nuovi prodotti, uno riportante il marchio MIJIA e uno a marchio Xiaoda. Scopriamo dunque nel dettaglio di che cosa si tratta.

Xiaoda UV Sterilization Lamp

Pochi giorni fa Xiaomi ha presentato una lampada in grado di rimuovere il 99% dei batteri e oggi ha lanciato un nuovo prodotto. In un periodo in cui la Cina è flagellata dal nuovo coronavirus, una lampada sterilizzante rappresenta un valido aiuto per combattere batteri e possibili infezioni.

Il nuovo dispositivo è decisamente compatto visto che ha le dimensioni di una lattina di Coca Cola e può essere utilizzata ovunque grazie alla batteria integrata, ricaricabile tramite USB, dalla capacità di 700 mAh e può disinfettare una stanza di circa 30 metri quadri.

La lampada Xiaoda utilizza un’ampia gamma di luce ultravioletta per completare la sterilizzazione, avvalendosi dell’ozono per un risultato di maggiore efficacia. In questo modo vengono eliminati cinque tipologie di batteri comunemente presenti nell’aria con un tasso di sterilizzazione che raggiunge il 99,9%.

Va detto che per garantire la sicurezza la lampada si accende effettivamente solo 30 secondi dopo la pressione dell’apposito tasto, per consentire una corretta evacuazione dell’ambiente.

Al momento la lampada ha raccolto numerosi consensi, con oltre 90.000 utenti che hanno supportato la raccolta fondi. Le consegne inizieranno a partire dal 20 febbraio mentre il prezzo è di appena 79 yuan, circa 10 euro.

Xiaomi MIJIA All-in-One Electric Screwdriver

Altrettanto utile è il nuovo cacciavite a batteria, compatto e leggero (appena 185 grammi) con un rivestimento antiscivolo in plastica per assicurare un grip perfetto. Nel caso la batteria, che ha una capacità di 1.500 mAh che bastano per 180 avvitature, dovesse scaricarsi, è possibile comunque utilizzarlo come un normale cacciavite manuale.

Nella confezione di vendita sono inclusi sei inserti per i più comuni tipi di vite, ma è possibile utilizzare qualsiasi inserto di tipo S2. Il nuovo cacciavite, la cui batteria si ricarica attraverso una porta microUSB, sarà in vendita dal 5 febbraio su Youpin a 129 yuan, circa 16 euro, anche se il prezzo in negozio sarà di 149 yuan, circa 19 euro.