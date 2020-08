Xiaomi si prepara a lanciare un nuovo paio di cuffie true wireless molto interessanti: stiamo parlando di Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro, che nelle scorse ore hanno ottenuto la certificazione da parte di The Wireless Power Consortium (WPC).

Stando al database dell’ente, il modello di cuffie per il quale è stata concessa la certificazione ha numero TWSEJ09WM ed il design dovrebbe essere quello mostrato dall’immagine in alto (sempre secondo The Wireless Power Consortium).

I presunti punti di forza di Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro

Sulla base di quanto emerso sino a questo momento, tra le principali feature delle nuove cuffie auricolari del produttore cinese vi dovrebbero essere il supporto alla ricarica in modalità wireless e un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC).

L’immagine sopra suggerisce inoltre che le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Pro saranno lanciate in colorazione nera e che la loro custodia potrà contare su un LED che dovrebbe accendersi quando lo si posiziona su un caricabatterie wireless o si collega un cavo di ricarica.

Al momento non si hanno informazioni su quando tali auricolari potrebbero essere presentati nè sui mercati in cui potrebbero essere venduti.