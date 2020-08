Xiaomi è notoriamente uno dei produttori più eclettici della scena tech mondiale, nel suo sconfinato universo gravitano i prodotti più usuali e quelli più stravaganti e ci sono accessori praticamente per qualunque cosa e altri due stanno arrivando proprio in questo momento nei Mi Store nostrani: Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger e Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver.

Xiaomi porta in Italia due nuovi accessori, ecco quali sono

L’annuncio è arrivato giusto pochi istanti fa tramite i canali social: l’account ufficiale Facebook di Mi Store Italia ha comunicato con un post dedicato l’approdo nei negozi monomarca italiani di Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger e Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver.

Non si tratta di due categorie di prodotti nuove per Xiaomi, che nel proprio listino vanta già diversi cacciavite e caricabatterie per auto, tra l’altro molto apprezzati, ma sono ugualmente due nuove proposte che meritano di essere conosciute meglio.

Le caratteristiche distintive di Xiaomi Mi 37W Dual-Port Car Charger sono messe bene in evidenza nell’interminabile nome commerciale: si tratta di un caricabatterie per auto; è dotato di due porte USB, dunque è in grado di ricaricare due dispositivi alla volta; è capace di erogare fino a 37W, per una ricarica ultra-rapida anche in auto. Non manca un anello a LED che si illumina in base alla modalità d’uso.

Xiaomi si sta facendo molto apprezzare per i suoi cacciavite elettrici e il nuovo Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver propone un set completo, con 8 punte, per adattarsi al meglio ai vari scenari di utilizzo (ne vedete un paio nelle immagini ufficiali).

A differenza del caricabatterie, per il quale manca al momento la comunicazione del prezzo di listino e un link per l’acquisto online, Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver è subito disponibile all’acquisto su Mi Store Italia a 19,90 euro, ecco il link da usare:

Acquista Xiaomi Mi x wiha 8 in 1 Precision Screwdriver su Mi Store Italia a 19,90 euro

