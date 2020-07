Xiaomi Mi Band 5 rappresenta l’ultima creatura di Xiaomi per quanto riguarda il settore delle smartband di fascia economica con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo essere stata presentata a metà luglio a seguito di una lunga serie di rumor e leak che ci hanno permesso di scoprire in anticipo alcune delle feature offerte dal wearable, al link presente qui in basso avete modo di acquistarla su Amazon al prezzo ufficiale per l’Italia di 39,99 euro con spedizione da Amazon.

Xiaomi Mi Band 5 a 39,99 euro spedita da Amazon

La smartband è caratterizzata da un buon pannello OLED a colori da 1,1 pollici con luminosità massima da 450 nit e un’area di controllo più ampia rispetto la precedente generazione, un nuovo sensore HR per il battito cardiaco in grado di tracciare la funzione cardiaca 24/7, un nuovo sistema di ricarica con PIN magnetico e tanto altro.

Acquista Xiaomi Mi Band 5 su Amazon

Nonostante il prezzo economico, Xiaomi ha migliorato di molto la rilevazione del sonno (+40% rispetto le precedenti generazioni di Mi Band) e l’individuazione di anomalie cardiache (+50% rispetto i modelli passati). Il morbido cinturino in silicone garantisce una buona ergonomia durante l’allenamento fisico e anche nelle ore notturne, dove non crea sensazioni di fastidio sotto il cuscino.

Potrebbe interessarti anche: recensione Xiaomi Mi Band 5