Xiaomi Mi Band 5 è senza dubbio una delle smartband di questa prima metà del 2020 che hanno maggiormente stuzzicato la curiosità di chi è alla ricerca di un dispositivo di questo genere.

Se in Cina il produttore ha già dato il via alle spedizioni, diversa è la situazione relativa al Vecchio Continente, ove Xiaomi Mi Band 5 non è ancora stata lanciata ufficialmente (anche se ormai dovrebbe essere questione di pochi giorni).

Nuove anticipazioni su Xiaomi Mi Band 5 in versione internazionale

In attesa di saperne di più al riguardo, nelle scorse ore sono emerse in Rete nuove anticipazioni sulle feature che la variante internazionale della smartband di Xiaomi potrà vantare e gli aspetti più importanti sono 3:

il supporto all’assistente vocale Amazon Alexa

il supporto NFC per effettuare pagamenti in modalità contactless (Mastercard)

la misurazione di SpO2 (ossia il livello di ossigeno nel sangue)

Per quanto riguarda Amazon Alexa, probabilmente l’utente potrà impartire comandi vocali mentre le risposte saranno soltanto visualizzate sul display OLED.

Per i pagamenti, invece, se pare essere certo il supporto alle carte del circuito Mastercard, diversa è la situazione per quelle Visa.

Siete impazienti di mettere le vostre mani sulla nuova smartband di Xiaomi?