Sono iniziate ieri le spedizioni di Xiaomi Mi Band 5, la più recente delle smartband realizzate da Xiaomi e qualcuno è già riuscito a ottenere un esemplare. Si tratta dei colleghi di GizmoChina che hanno avuto modo di esprimere le prime impressioni a caldo sulla smartband più attesa del momento.

La confezione di vendita è sostanzialmente la stessa dello scorso anno, nera e abbastanza grande rispetto alla smartband. Lo schermo di Xiaomi Mi Band 5 risulta visivamente più luminoso rispetto al modello dello scorso anno, e le maggiori dimensioni contribuiscono a una sensazione di importante miglioramento da questo punto di vista.

Dal punto di vista del design non ci sono grossi cambiamenti, abbiamo sempre un corpo oblungo con un cinturino in TPU morbido e anallergico. La grande novità è rappresentata dal sistema di ricarica, decisamente convincente, soprattutto perché non è necessario rimuovere la Mi Band 5 dal cinturino.

Tra le novità da testare subito ricordiamo il punteggio PAI, che indica il livello di attività personale, il barometro e il nuovo rilevatore di battito cardiaco, in grado di segnalare eventuali irregolarità nel battito cardiaco. L’appuntamento è alla recensione completa, che vi porteremo nel corso dei prossimi giorni, dopo aver testato a fondo le capacità di Xiaomi Mi Band 5.