Xiaomi Mi Band 5 è disponibile da qualche giorno sul mercato italiano e molti di voi la staranno già provando (per gli altri a fine articolo c’è il link alla nostra recensione). È probabile che abbiate acquistato la versione con cinturino nero, ma sono disponibili molte altre alternative per rendere più o meno appariscente il vostro nuovo acquisto.

E per evitare di rovinare il vetro, soprattutto se la utilizzate tutto il giorno, lavoro incluso, potete applicare una pellicola protettiva che ne prolungherà la vita e l’integrità. Oggi dunque vi proponiamo alcune soluzioni che potete trovare online, cinturini colorati, in materiale diverso dal silicone, e pellicole protettive più o meno evolute.

Vi proponiamo offerte disponibili sui principali store online italiani, se avete particolarmente fretta, o alternative nei più noti negozi cinesi, che comportano un’attesa più lunga ma solitamente consentono di ottenere prezzi più vantaggiosi. Ecco dunque alcune proposte suddivise per categoria.

Cinturini colorati o metallici per Xiaomi Mi Band 5

Nella maggior parte dei casi gli store offrono pacchetti con 4-8-12 cinturini a prezzi molto vantaggiosi. In questo modo potrete cambiarli spesso, adattarli al vostro look o all’umore e avere sempre qualche cosa di nuovo e colorato al polso. Ecco alcuni esempi:

Se volete qualcosa di più raffinato, magari per un impegno importante, una cerimonia o semplicemente perché preferite un cinturino metallico, meno propenso a creare irritazioni alla pelle, ecco alcune delle proposte a vostra disposizione.

Cinturino metallico NDIG con strumento rimozione maglie a partire da 11,80 euro su Amazon (12 varianti)

Tamister cinturino intrecciato a 5,51 euro su Gearbest

Pellicole protettive per Xiaomi Mi Band 5

Queste erano dunque alcune delle proposte che potete trovare online per sostituire il cinturino alla vostra Xiaomi Mi Band 5 e per acquistare una pellicola per proteggerne lo schermo.

