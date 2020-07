Xiaomi Mi Band 4C è ufficiale anche in Italia e arriva su Amazon a un prezzo speciale valido fino alla mezzanotte di oggi. La variante della celebre smartband, ormai arrivata alla versione 5, è stata annunciata qualche settimana fa in Malesia, ma ora può essere acquistata anche da noi.

Xiaomi Mi Band 4C è disponibile in Italia

Xiaomi Mi Band 4C è di fatto un rebrand di Redmi Band e presenta caratteristiche sicuramente inferiori rispetto alla Xiaomi Mi Band 5 di recente presentazione. Nonostante ciò potrebbe risultare appetibile per alcuni utenti, soprattutto considerando il prezzo speciale attualmente disponibile su Amazon, riservato agli utenti Prime.

La smart band dispone di un display TFT da 1,08 pollici con vetro temperato 2D, sensore HR per la registrazione del battito cardiaco 24 ore su 24, batteria da 130 mAh (14 giorni di autonomia secondo la casa) e diverse funzionalità per l’attività sportiva: Xiaomi Mi Band 4C può infatti tracciare la corsa, la camminata veloce, la bicicletta, l’esercizio fisico in generale e non solo, il tutto condito dall’impermeabilità fino a 5 ATM (50 metri). Non mancano naturalmente le tipiche funzioni da smartband, come le notifiche e la possibilità di controllare la riproduzione audio.

Xiaomi Mi Band 4C a un prezzo speciale per 24 ore

Xiaomi Mi Band 4C è disponibile in quantità limitate fino alla mezzanotte di oggi a un prezzo speciale, riservato agli abbonati Amazon Prime: la smartband può essere acquistata a 24,99 euro (anziché 29,99). Se siete interessati all’acquisto potete seguire il link qui sotto.

