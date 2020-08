L’universo di Xiaomi si compone di innumerevoli prodotti delle categorie più disparate, dai più convenzionali ai più stravaganti, e da domani entrerà a farne parte anche la Mijia Sports ECG T-Shirt.

Ancora una volta, il produttore cinese ha optato per il meccanismo del crowdfunding su Xiaomi Mall e la campagna avente ad oggetto la Mijia Sports ECG T-Shirt prenderà il via domani, 5 agosto 2020. Il prezzo richiesto non è elevato, si parla infatti di 249 yuan, ovvero circa 30 euro; il prezzo di vendita, invece, sarà di 299 yuan, vale a dire circa 36 euro, anche se difficilmente vedremo questo particolare prodotto fuori dai confini cinesi.

Come si evince dal nome, la caratteristica peculiare della Mijia Sports ECG T-Shirt è il supporto alla funzione di elettrocardiogramma (ECG), che, stando a quanto dichiarato da Xiaomi, consente un accurato monitoraggio attraverso il collegamento all’applicazione Xiaomi Wearable.

Responsabile di questa funzione è il sensore COTECH, inserito in una particolare striscia di tessuto in prossimità del petto, che sarebbe in grado di offrire una misurazione in tempo reale in circa un minuto. Questo grazie anche all’aiuto di un chip ADI e di un modulo dedicato appositamente alla misurazione bioelettrica.

Al centro della menzionata striscia di tessuto è presente anche un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, che si illumina di vari colori ed emette vibrazioni per offrire utili segnalazioni all’utente.

Naturalmente, come non di rado accade con i prodotti Xiaomi a marchio Mijia (che a breve cederà il posto ad un nome più riconoscibile a livello internazionale), la Mijia Sports ECG T-Shirt è un accessorio dedicato allo sport. In ragione di ciò è sempre bene ricordare che le misurazioni ECG in questione sono pensate esclusivamente per un utilizzo sportivo, non si tratta infatti di un dispositivo medico.

