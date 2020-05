Xiaomi aggiorna le sue cuffie true wireless Mi Air 2S, un prodotto annunciato il mese scorso. E nel mentre è in roll out un update significativo per uno dei due router presentati in Italia a fine marzo: lo Xiaomi Mi AIoT Router AX3600. Vediamo cosa c’è di nuovo e come aggiornare.

Le novità degli aggiornamenti

Per le cuffie true wireless Xiaomi Mi Air 2S più che di novità si parla di correzioni e ottimizzazioni varie. L’aggiornamento in fase di rilascio va a introdurre tuttavia due parole chiave per aumentare e ridurre il volume coi comandi vocali (tramite l’assistente XiaoAI, perciò in cinese).

Lato correzioni si va dal problema della sincronizzazione della libreria musicale locale, alla latenza eccessiva su Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e Redmi K30 Pro, passando per aggiustamenti dell’audio in mono su iPhone, il doppio tocco per attivare l’assistente e i miglioramenti per la connessione Bluetooth.

L’aggiornamento di Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 è ancor più significativo perché introduce una funzione tutta nuova. Si tratta del Dynamic Bandwidth a 160 Mhz con le modalità MU-MIMO da 160 MHz 2×2 e 80 MHz 4×4 MU-MIMO utilizzabili contemporaneamente per una maggiore capacità di trasmissione e una copertura del segnale migliore.

Come aggiornare

Entrambi gli aggiornamenti sono in fase di roll out via OTA, disponibili e scaricabili in queste ore secondo quanto rilevato. Per quanto concerne le cuffie Xiaomi Mi Air 2S l’update è disponibile tramite l’app XiaoAI, mentre per Xiaomi Mi AIoT Router AX3600 bisogna far riferimento all’applicazione Mi W-Fi.

