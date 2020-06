Il supporto Chromecast per lo streaming dei contenuti di Xfinity Stream è attualmente in fase di implementazione ed è già operativo sul Web, ma non ancora nell’app per Android.

Si tratta di una funzionalità da tempo richiesta dagli utenti del servizio di streaming ed è stata recentemente testata da un abbonato Xfinity del team di Android Police.

Il supporto Chromecast per Xfinity Stream è già attivo sul Web

Un articolo aggiunto nella pagina di supporto del servizio documenta come eseguire lo streaming di contenuti su Chromecast, evidenziando la compatibilità con tutti i modelli di Chromecast e la possibilità di trasmettere da qualsiasi smartphone Apple o Android.

La feature dovrebbe funzionare anche con Google Nest Hub e potenzialmente altri display intelligenti basati su Google Assistant, cosa che nemmeno Netflix al momento può fare, così come i Chromecast incorporati sui dispositivi Android TV.

E’ possibile testare anche il supporto per il casting fuori casa, seppur con le altre limitazioni come il numero massimo di dispositivi di riproduzione simultanea che variano in base al tipo di abbonamento, inoltre, il supporto per l’app Xfinity Stream è esplicitamente menzionato, ma al momento non è stata ancora aggiornata, tuttavia è probabile che nei prossimi giorni anche l’applicazione riceverà la funzionalità.

