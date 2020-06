Expert, una delle maggiori catene nazionali di elettronica di consumo, si appresta a lanciare un nuovo volantino specifico per i punti vendita della piattaforma Gaer: “Lo sconto che conta” sarà attivo sul territorio nazionale a partire dal 3 giugno e fino al prossimo 14 luglio.

Sebbene le offerte siano valide in negozio, Expert non manca di andare incontro ai clienti che preferiscono fare acquisti comodamente da casa, prevedendo in tal senso la possibilità di chiamare direttamente in negozio e di farsi consegnare i propri acquisti in tutta sicurezza.

Insomma, dopo avervi illustrato questa mattina le nuove offerte del giorno di MediaWorld e Unieuro, passiamo adesso ad un'altra importante catena nazionale.

Expert: le offerte del nuovo volantino “Lo sconto che conta”

Il volantino “Lo sconto che conta” contiene offerte su prodotti delle categorie merceologiche più disparate. Come al solito, abbiamo già provveduto a suddividerle per facilitarvi la consultazione.

Smartphone in offerta da Expert

Computer in offerta da Expert

HP 15-DW2020NL a 599 euro

Lenovo ideapad s145 a 549 euro

Huawei MateBook D14 a 659 euro

Microsoft Surface Go 2 a 639 euro

AIO Lenovo Ideacentre A340 a 599 euro

Wearable in offerta da Expert

Fitbit inspire hr a 79,90 euro

Fitbit versa lite a 129,90 euro

Samsung Galaxy Watch a 199 euro

Mobilità elettrica in offerta da Expert

Nilox DOC Urban a 329,95 euro

Argento Active a 299 euro

Argento bi max a 1.399 euro

Smartway city bike c1 2020 a 649 euro

Queste e tutte le altre offerte del nuovo volantino di Expert sono visibili nelle immagini qui sotto.

