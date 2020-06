MediaWorld festeggia l’inizio del mese di giugno con l’arrivo delle offerte del giorno per oggi 1 giugno 2020. Come per tutte le precedenti serie di offerte del giorno, anche quella di quest’oggi vi permetterà di acquistare un gran numero di oggetti tech in sconto fino alla mezzanotte. In questa news abbiamo scelto per voi smartphone, computer, smart TV e accessori per PC.

Offerte smartphone MediaWorld

Offerte computer MediaWorld

HP Spectre Folio 13-ak0010nl, a 1849 euro invece di 1999 euro.

Offerte smart TV MediaWorld

Offerte audio e accessori MediaWorld

Lacie 4 TB SATA, a 159,99 euro invece di 179,99 euro;

Il resto delle offerte del giorno di MediaWorld sono disponibili a questo indirizzo web.