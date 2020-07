Con la Serie A (e non solo) entrata nel vivo dopo l’emergenza Coronavirus e la prossima stagione già “dietro l’angolo”, Unieuro ha pensato a un’offerta esclusiva che combina l’abbonamento DAZN e Google Chromecast.

Chromecast e DAZN in offerta da Unieuro

Da oggi fino a giovedì 23 luglio sarà possibile trovare nei negozi Unieuro una nuova promozione dedicata agli appassionati di sport. Nei punti vendita è infatti possibile acquistare la card prepagata DAZN da 12 mesi assieme a Google Chromecast in offerta a 100,99 euro anziché 139,98.

Questa estate con DAZN si potrà assistere a diverse partite del finale di campionato di Serie A, tra cui il big match Juventus – Atalanta di domani sera, ma anche alla sfida per la Liga tra Real Madrid e Barcellona e alla partenza della stagione della MotoGP, partendo da Jerez (Spagna). Grazie a Google Chromecast anche i possessori di TV non smart potranno godersi i contenuti di DAZN, come anche di YouTube e di altri servizi di streaming, direttamente sul grande schermo del salotto di casa.

Per attivare la card prepagata da 12 mesi sarà sufficiente recarsi a questo indirizzo e inserire il codice riportato dietro la carta o lo scontrino, seguendo le istruzioni e creando eventualmente un account (nel caso non ne abbiate già uno). Per maggiori informazioni sull’abbonamento DAZN è possibile recarsi qui.

Leggi anche: recensione Google Chromecast