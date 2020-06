Tra i benefici portati da Project Treble c’è quello di poter avviare un’immagine generica di sistema AOSP (GSI) su un prodotto Android, ma nei fatti questo si è visto ancora poco. Esiste un progetto della community chiamato UBports che mira a portare Ubuntu Touch sui dispositivi Android, ma i modelli supportati sono in numero ancora trascurabile.

Lo sviluppatore di XDA erfanoabdi nel frattempo ha raggiunto un risultato importante, creando con successo un’immagine di Ubuntu Touch che può essere installata su qualsiasi dispositivo Android con Project Treble.

Qualche mese fa lo stesso sviluppatore era riuscito a portare Ubuntu Touch su un Redmi Note 7, ma il lavoro odierno è parecchio lontano da quello risultando ben più fruibile nel quotidiano. È possibile infatti inviare e ricevere chiamate, connettere le periferiche Bluetooth, utilizzare il GPS e installare app per Android.

In questa pagina di XDA trovate ogni informazione utile per capire se il proprio dispositivo è compatibile e soprattutto le indicazioni per installare Ubuntu Touch, che a questo indirizzo sono ancor più precise. Sappiate però che non si tratta di una passeggiata, quindi occhio a non mettere a rischio l’integrità dello smartphone con una decisione avventata.