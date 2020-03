C’è stato un periodo nel quale non era cosa strana poter effettuare un porting di Ubuntu Touch, la versione di Ubuntu ottimizzata per display touchscreen di smartphone e tablet, su un dispositivo Android; negli anni, però, la situazione è cambiata, sebbene ci siano ancora community di sviluppatori occupate a cercare di fornire i comuni dispositivi Android con qualche distribuzione Linux. L’ultimo tentativo, quasi riuscito, vede un Redmi Note 7 con a bordo proprio Ubuntu Touch.

Ci ha pensato come al solito uno sviluppatore di XDADevelopers, aiutato da un port già esistente e sviluppato da Halium e da una precedente esperienza con un Redmi 4X; lo sviluppatore in questione, noto con il nickname di erfanoabdi, ha già pubblicato le pre-build images, sebbene il porting sia più una prova di concetto che altro.

Il touch funziona, così come anche il Wi-Fi, ma la lista di funzionalità si ferma qui. Nel caso però voleste cimentarvi a veder apparire il logo di Ubuntu sul vostro Redmi Note 7, la procedura per farlo richiederà ben più di qualche semplice passaggio (si parte dalla build di LineageOS 16, si procede con diversi file immagine, vari script e diversi comandi shell).

Ubports on redmi note 7

(It kinda stuck in unity but anyway booted..) pic.twitter.com/EfootHFIDx

— Erfan Abdi (@Khode_Erfan) March 17, 2020