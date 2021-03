Tutto pronto per la partenza della Tirreno-Adriatico 2021, una delle corse di inizio anno più attese dagli appassionati di ciclismo. A differenza della stagione passata, quando a causa della pandemia la Corsa dei due Mari venne posticipata a inizio settembre, la 56^ edizione ritorna nella sua tradizionale collocazione del mese di marzo.

Simon Yates proverà a confermare il successo dello scorso anno, ma per il britannico la strada che porta a un’eventuale storica doppietta è tutta in salita. Il britannico del Team BikeExchange dovrà infatti vedersela contro un certo Tadej Pogačar, vincitore dell’ultima edizione del Tour de France e primo al recente UAE Tour.

Riflettori accesi anche su Geirant Thomas ed Egan Bernal, che insieme formano la coppia d’assi della Ineos, senza dimenticare nemmeno i due volte campioni della corsa Vincenzo Nibali e Nairo Quintana.

Di seguito tutti i dettagli su dove seguire la Tirreno-Adriatico 2021 in TV, con le date in programma, gli orari in cui inizieranno i collegamenti in diretta e il percorso delle sette tappe.

Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2021 in TV

La Tirreno-Adriatico 2021 sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport dal 10 al 16 marzo. La copertura maggiore sarà assicurata dal canale 57 del digitale terrestre, dove ogni giorno il collegamento con la corsa avrà inizio alle ore 13:15. Un quarto d’ora più tardi, invece, inizierà la diretta di Eurosport, mentre Rai 2 si collegherà dalle 15:15.

Chi non ha modo di seguirla in televisione può comunque vedere la Tirreno-Adriatico anche in streaming grazie alla piattaforma Rai Play. Gli utenti che desiderano guardare la competizione sui canali Eurosport possono fare affidamento, oltre a Eurosport Player, anche su Sky Go, Now TV, DAZN, TIMvision e Discovery Plus.

Segui la Tirreno-Adriatico in diretta streaming su DAZN

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tirreno Adriatico (@tirreno_adriatico)

Calendario

Ecco le date della Tirreno-Adriatico di quest’anno:

Mercoledì 10 marzo

Prima tappa / Lido di Camaiore-Lido di Camaiore (156 km)

Giovedì 11 marzo

Seconda tappa / Camaiore-Chiusdino (202 km)

Venerdì 12 marzo

Terza tappa / Monticiano-Gualdo Tadino (219 km)

Sabato 13 marzo

Quarta tappa / Terni-Prati di Tivo (148 km)

Domenica 14 marzo

Quinta tappa / Castellato-Castelfidardo (205 km)

Lunedì 15 marzo

Sesta tappa / Castelraimondo-Lido di Fermo (169 km)

Martedì 16 marzo

Settima tappa / San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto (10,1 km)

Percorso

Il percorso della Tirreno-Adriatico 2021 misura 1.109,1 km, per un totale di sette tappe. La corsa italiana, come da tradizione, partirà da Lido di Camaiore, per un inizio tutto sommato facile dedicato ai velocisti.

Lasciata la Versilia, giovedì 11 marzo il gruppo di corridori arriverà per la prima volta nelle terre di San Galgano, con l’ascesa finale ai 522 metri di Chiusdino (Siena).

Sarà poi la volta della terza tappa, la più lunga con i suoi 219 km. I ciclisti pedaleranno da Monticiano fino a Gualdo Tadino, entrando così in Umbria, lungo un percorso che non presenta difficoltà oggettive.

Sabato 13 marzo la tappa regina di quest’edizione, con l’arrivo in quota alla località Prati di Tivo, ai piedi del versante nord orientale del Gran Sasso. La salita finale misura 14,5 km, con una pendenza media del 7% e punte del 12%.

La quinta tappa segna l’arrivo della carovana nelle Marche. Dal punto di vista della difficoltà, la frazione con arrivo a Castelfidardo non presenta differenze con la tappa precedente, complice il circuito finale di 23 km caratterizzato da continui muri (pendenza massima del 18%) e discese.

Lunedì prossimo, invece, ultima chiamata per i velocisti: dopo un inizio ondulato, la seconda metà del percorso è interamente pianeggiante, fino all’arrivo posto a Lido di Fermo.

Infine, martedì 16 marzo, occhi puntati sulla spettacolare cronometro di San Benedetto del Tronto per gli ultimi 10 km della Corsa dei due Mari.

Non ci resta ora che salutarvi, ricordando l’appuntamento con la diretta della Tirreno-Adriatico tutti i giorni su Rai Sport, Rai 2 ed Eurosport.