Spotify è senza alcun dubbio il servizio più popolare al mondo in materia di fruizione in streaming di contenuti musicali e podcast e trova nella più completa versione Premium la sua massima espressione. Naturalmente e giustamente un servizio del genere ha un costo e adesso Spotify sta cercando di conquistare nuovi clienti attraverso una nuova iniziativa promozionale che ha a oggetto proprio la fruizione di Premium gratuitamente per un periodo più lungo.

Oggi parliamo di una nuova promozione che Spotify ha deciso di lanciare per i nuovi clienti. Se fino a questo momento ai nuovi iscritti veniva offerta la possibilità di provare gratuitamente Spotify Premium per un periodo di 30 giorni, al termine del quale decidere liberamente se sottoscrivere l’abbonamento o accontentarsi della versione gratis del servizio, da adesso in poi Spotify ha deciso di offrire Premium gratis per ben 3 mesi ai nuovi clienti. Condizione imprescindibile per poter accedere alla promozione consiste nel non aver mai provato precedentemente Premium.

L’offerta è disponibile per la prima volta direttamente su Spotify.com/Premium e permette di accedere al servizio nella sua forma più completa, con più di 50 milioni di tracce disponibili on-demand, nessun annuncio o interruzione pubblicitaria e l’accesso a 450.000 titoli podcast. Questa nuova offerta, come sottolineato da Spotify, è valida fino al 30 giugno 2020 su tutti i piani Spotify Premium a livello globale: Utente singolo, Student e Spotify Premium Family.

Per maggiori informazioni potete dare un’occhiata al sito ufficiale di Spotify a questo link, dove potete anche iscrivervi a Premium e usufruire subito dei tre mesi gratuiti. Spotify è disponibile al download gratuitamente sul Google Play Store, trovate l’app al badge sottostante.