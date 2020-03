È passata circa una settimana da quando l’emergenza Coronavirus ha colpito il nostro paese e fra le misure del governo, durissime ma al tempo stesso necessarie, vi è l’obbligo di uscire il meno possibile, solo in caso di necessità come potrebbe essere recarsi al lavoro o in negozio per rifornirsi di generi alimentari. Misure necessarie per limitare il più possibile il contagio da Covid-19 e, vista la situazione, la spesa online con consegna a domicilio è diventata da un giorno all’altro un servizio di fondamentale importanza.

La maggior parte dei negozi da cui siamo soliti rifornirci fisicamente, presso i punti vendita, ha sviluppato da tempo un proprio sistema di consegna spese a domicilio ma nessuno di questi si è ritrovato pronto a un’emergenza simile che ha fatto letteralmente volare le richieste. Vediamo dunque di fare il punto, negozio per negozio, per capire la situazione riguardo gli ordini in corso, la possibilità di fare nuovi ordini e nel caso le finestre di consegna ad oggi disponibili, oltre a qualche consiglio per cercare di riuscire nell’intento di portare a termine una spesa online in questi giorni convulsi.

Esselunga

Esselunga è il principale operatore di spesa online in Italia, da sempre uno dei principali promotori della spesa online per limitare il più possibile la coda alle casse e la necessità di recarsi in negozio. Ad oggi detiene non a caso circa il 50% del mercato.

Il costo di consegna della spesa con Esselunga è pari a 7,90 Euro scontato a 6,90 Euro se l’ordine supera i 110 Euro di spesa.

Ordini in corso: al momento risulta che su Milano abbia annullato o riprogrammato varie spese negli ultimi 3 giorni per ragioni tecnico/logistiche, alcune delle spese sono effettivamente state riprogrammate, altre sono ancora in attesa di una data, mentre alcune persone segnalano che la loro spesa è stata completamente annullata.

Ordini nuovi: sono stati impostati limiti di 1 ordine massimo ogni 7 giorni in quanto i più accorti avevano iniziato a fare ordini per le future settimane riempiendo così gli slot, in ogni caso al momento non si riesce ad ordinare in quanto non sono disponibili slot per le consegne neanche a 14 giorni, la prima data disponibile è lunedì 30 Marzo 2020.

Esselunga avrebbe dichiarato recentemente che sta intervenendo per poter gestire più ordini e consegne ma non ci sono info su quando questo potrà avvenire né su quale sarà la nuova capacità.

Amazon Prime Now

Amazon Prime Now è il servizio di consegna entro 1-2 ore attivo su Milano, Roma e Torino.

Ordini in corso: al momento non risultano ordini annullati su Prime now;

Ordini nuovi: Amazon ha scelto di aprire gli slot disponibili unicamente dalla mezzanotte di ogni giorno. In questo orario, incredibile da credere, Amazon Prime now diventa praticamente non navigabile e alle 00.05 gli slot risultano già esauriti rimandando alla mezzanotte del giorno successivo. Questo si verifica orma da oltre una settimana.

Eataly

Eataly opera con il serivizio Eeataly Today tramite i propri negozi sul territorio a Milano e dintorni, Roma, Torino e dintorni. Il costo di consegna è di 2,90 Euro ma si azzera superata una certa soglia.

Ordini in corso: al momento non risultano ordini annullati da Eataly Today

Ordini nuovi: Eataly ha unificato gli slot orari, creando un unico slot dalle 12 alle 22. Al momento gli slot tuttavia sono tutti pieni fino al 31 marzo. Quelli del 1 Aprile non risultano ancora aperti.

Cortilia

Cortilia è un negozio esclusivamente online che promette di consegnare merce di alta qualità e consegnarla a domicilio secondo valori di sostenibilità, tracciabilità, freschezza e italianità. Opera da alcuni anni in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna.

Offre due possibilità di abbonamento: ricevere una cassetta periodica o fare la spesa scegliendo singolarmente i prodotti.

Ordini in corso: sino alla settimana appena trascorsa gli ordini in abbonamento sono stati regolarmente consegnati così come i nuovi ordini singoli.

Ordini nuovi: al momento Cortilia non sta accettando nessun nuovo ordine, né dà la possibilità di abbonarsi alle cassette. Il sito ha grossi problemi e si ricevono spesso pagine di errore.

Coop

Coop opera tramite e-commerce in varie zone d’Italia, in particolare tramite due siti: laspesachenonpesa (Lombardia, Piemonte e Liguria) e Easycoop (Veneto, Emilia Romagna e Lazio)

Ordini in corso: non abbiamo informazioni su ritardi o annullamenti.

Ordini nuovi: Su Roma risulta al momento possibile ordinare con consegna nei primi giorni di Aprile. A Milano non ci sono slot di consegna però è possibile prenotare la spesa da ritirare presso i punti vendita. Tuttavia, una volta scelto il supermercato, tutti i prodotti risultano “non disponibili”.

Carrefour

Opera in tutta Italia ma un avviso sul sito chiede a chi non sia malato, donna incinta, famiglia con bambini sotto l’anno di età o anziano di evitare gli ordini in questo momento. I servizi offerti sono: consegna a casa, ritiro in negozio, ritiro ai Locker, ed opera in tutta Italia.

Il costo di consegna è pari a 4,99 Euro ma per ordini superiori a 70 Euro è completamente gratuita.

Ordini in corso: non abbiamo informazioni su ritardi o annullamenti.

Ordini nuovi: Carrefour chiede di lasciare la priorità a chi ne ha più bisogno ma non fa alcun controllo effettivo di fatto; in ogni caso, una volta inserito il cap di residenza, scegliendo la consegna si riceve un messaggio che invita a tornare dopo mezzanotte perché gli slot sono tutti esauriti.

Supermercato24

Supermercato24 non è un negozio ma un vero e proprio servizio di consegna della spesa a domicilio che opera in maniera indipendente con dei propri fattorini. Opera a Milano, Torino, Roma, Verona, Bergamo, Bologna, Brescia e Padova. Ha la forma di un marketplace, nel senso che durante la compilazione della spesa online vi sono degli shopper che vanno per vostro conto presso uno dei tanti supermercati serviti (Esselunga, Eurospin, Carrefour, Conad, Auchan, Coop, Bennet, Lidl) e vi portano la spesa a casa. Costo di consegna pari a 4,90 Euro.

Ordini in corso: sino alla settimana appena trascorsa gli ordini sono stati consegnati anche se molte volte le spese non sono complete perché i supermercati hanno terminato i prodotti che magari avete ordinato;

Ordini nuovi: al momento Supermercato 24 non ha slot disponibili per alcuno dei supermercati serviti e invita a tornare nuovamente sul sito per verificare eventuali nuove disponibilità.

Glovo

Glovo è un servizio di consegna tramite riders che, tra le altre cose, consegnano a casa anche spese di piccole/medie dimensioni. Opera nelle principali città italiane e serve una vasta gamma di negozi in ogni città, il modello è particolare in quanto sono i negozi a preparare la spesa che i riders ritireranno e consegneranno.

Ordini in corso: vi sono annullamenti, che non sono però riferiti a Glovo ma ai singoli supermercati che possono talvolta annullare una spesa ricevuta e non renderla disponibile per il rider.

Ordini nuovi: Occorre essere veloci perché i supermercati aprono e chiudono le disponibilità velocemente, tuttavia si riescono ad inviare ordini e confermiamo che anche nella giornata di Domenica 15 marzo siamo riusciti a ricevere 3 ordini a Milano da tre supermercati diversi (Carrefour Express, Picard e Glovo Market).

Al momento il mercato grocery online ha terminato la capacità, non tanto sulla possibilità di preparare gli ordini ma soprattutto la disponibilità di servizi logistici per le consegne. Di fatto, al momento, non si riescono a fare nuovi ordini su alcun sito. Per questo motivo il modello di Glovo, che permette in realtà di acquistare da negozi più piccoli come i Carrefour Express sembra essere quello vincente. Ovviamente bisogna capire quale sia il limite della capacità di Glovo nel provvedere i rider necessari che potrebbe anch’essa arrivare saturazione.