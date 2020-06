Durante la giornata di oggi, 15 giugno 2020, tutti i clienti Sorgenia che sottoscriveranno il contratto Dual Fuel, avranno in omaggio un buono sconto Amazon del valore di 80 euro. Il contratto prevede l’erogazione di servizi di energia elettrica e gas e può essere anche abbinato all’attivazione dell’offerta per la fibra su rete fissa.

Buono Amazon da 80 euro

Il codice per il buono Amazon pari a 80 euro verrà emesso entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto Sorgenia e potrà essere esclusivamente convertito in un buono regalo Amazon. Per ottenerlo bisognerà iscriversi su Idea Shopping entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione del premio inserendo poi il codice all’apposito campo per convertirlo in buono Amazon.

A seguito della ricezione dell’email per accedere all’interno della propria area personale su Idea Shopping, il cliente avrà tempo fino a 12 mesi per convertire il voucher di prenotazione Amazon in buono regalo spendibile sul sito. Questo, con validità massima di 8 anni, potrà essere utilizzato solo per acquistare prodotti idonei.

Come per i classici buono sconto di Amazon, anche questo offerto da Sorgenia per la sottoscrizione del contratto Dual Fuel potrà essere utilizzato per più ordini; inoltre, direttamente dall’area apposita di amazon.it, il cliente potrà controllare il saldo disponibile in tempo reale.