Torniamo ad occuparci di una delle nuove Smart TV più interessanti degli ultimi tempi: stiamo parlando della serie Sony ZH8 8K LED TV.

Il colosso nipponico ha confermato che queste nuove TV saranno disponibili nei mercati europei dall’inizio del prossimo mese, pronte a conquistare chi è alla ricerca di una soluzione di fascia elevata.

Le caratteristiche di Sony ZH8 8K LED TV

Disponibile in versione 75 pollici e 85 pollici, la nuova serie di Smart TV di Sony è animata da un processore X1 Ultimate e può contare sul supporto alla risoluzione 8K a 60 fps e 4K a 120 fps.

Tra le principali feature di Sony ZH8 8K LED TV troviamo la tecnologia UK X-Reality Pro (studiata per avvicinare le immagini girate in 2K e 4K a quelle in 8K), Android TV, il supporto a Google Assistant, il Google Play Store e Chromecast integrati, il supporto ad Apple AirPlay e Amazon Alexa.

Tra le altre caratteristiche delle nuove Smart TV di Sony vi sono la tecnologia Full Array Local Dimming e Boosting del produttore nipponico, l’Acoustic Multi Audio con Frame Tweeter (garantisce una perfetta sincronia tra audio ed azione) e l’Ambient Optimization (tecnologia capace di affinare la qualità dell’immagine e di regolare la luminosità in base alla luce ambientale).