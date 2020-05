Nel Regno Unito alcuni rivenditori hanno svelato quello che dovrebbe essere il prezzo di una delle Smart TV più interessanti tra quelle lanciate di recente: stiamo parlando di Sony ZH8 8K LED TV.

Se il sito Web statunitense di Sony ha già confermato alcune settimane fa i prezzi di questa nuova serie (7.000 dollari per il modello da 75 pollici e 10.000 dollari per quello da 85 pollici), in Europa ancora attendiamo di scoprire quanto costeranno questi televisori del colosso nipponico.

Ecco i presunti prezzi di Sony ZH8 8K LED TV

Ebbene, stando a quanto anticipato da alcuni rivenditori britannici (sulla cui attendibilità non vi sono garanzie), nel Regno Unito Sony ZH8 8K LED TV in versione 75 pollici dovrebbe costare 5.999 sterline mentre in versione 85 pollici dovrebbe essere disponibile a 8.999 sterline.

Cifre molto elevate ma giustificate in buona parte dalla qualità che il dispositivo di Sony è in grado di garantire, a partire dal supporto alla tecnologia 8K (lo scorso anno, tanto per avere un termine di paragone, il modello da 85 pollici di Sony ZG9 8K LED TV aveva un prezzo di partenza di 14.000 sterline).

Nel 2020 pare che la tendenza per le TV 8K sia quella di passare da prezzi a dir poco proibitivi a prezzi estremamente alti ma, ad ogni modo, alla portata di più appassionati.