In queste ore Sony ha annunciato ufficialmente i prezzi e disponibilità della gamma di smart TV Sony XH90. Si tratta di modelli con pannello 4K HDR LED con tagli che partono da 55 pollici e arrivano fino ad 85 pollici.

Specifiche e design Sony XH90

Con un design dal forte sapore premium, merito certamente di una estrema ottimizzazione degli spazi con una cornice sottilissima, i TV Sony XH90 fanno affidamento sulla illuminazione LED con dimming in grado di garantire una corretta illuminazione del pannello in tutte le sue zone, evitando così la formazione di aree ad alta e bassa intensità. I modelli da 65″ in su possono inoltre sfruttare due tweeter supplementari in grado di offrire un’esperienza audio ancora più immersiva.

Ovviamente presente il supporto a Dolby Vision e Dolby Audio, mentre il pannello a refresh rate a 120 Hz risulta essere ideale per i videogiocatori che scelgono la gamma Sony XH90 per sessioni interminabili di gaming. Si tratta certamente di una buona notizia per l’atteso rilascio di PlayStation 5 o Xbox Series X; in futuro, tramite aggiornamento software, la compagnia abiliterà il supporto ai cavi HDMI per attivare i 4K a 120 fps.

Dal punto di vista OS troviamo la presenza di Android TV con accesso a Google Assistant, Chromecast integrato e Amazon Alexa affiancando uno speaker Amazon ai TV Sony. Infine Sony XH90 supporta anche AirPlay 2 e HomeKit di Apple.

Prezzo Sony XH90

La gamma di TV Sony XH90 sarà disponibile in Inghilterra ed in Europa a partire dalla fine del mese di maggio, con i seguenti prezzi:

Sony XH90 55″ a 1549 euro ;

; Sony XH90 65″ a 1799 euro ;

; Sony XH90 75″ a 2649 euro ;

; Sony XH90 85″ a 3949 euro.

