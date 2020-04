Sony, dopo aver presentato e reso disponibili all’acquisto le cuffie true wireless Sony WF-XB700, continua a portare avanti lo sviluppo di dispositivi per la riproduzione audio senza fili. In questo caso, grazie ad brevetto pubblicato dall’ente JPO (Japan Patent Office), scopriamo che il colosso giapponese è a lavoro su un paio di cuffie true wireless pensate per gli atleti o per chi indossa caschi.

Archetto e controlli fisici per l’audio

Trattandosi di un brevetto che fa riferimento al mero aspetto estetico delle cuffie true wireless, molte delle funzionalità sono omesse e impossibili da prevedere. La descrizione del prodotto fa però esplicito riferimento alla possibilità di essere utilizzate da sportivi – l’archetto è un chiaro segno – anche con l’elmetto allacciato.

È molto probabile che le cuffie integrino un modulo Bluetooth in grado di permettere la comunicazione delle stesse con l’app mobile companion sviluppata da Sony, mentre il rimando alla presenza di un set di microfoni indica che probabilmente sarà disponibile la funzione vivavoce per effettuare e ricevere chiamate.

È inoltre possibile notare diversi tasti fisici nella porzione inferiore tramite cui evidentemente controllare il volume, cambiare traccia ed eventualmente attivare un assistente digitale. Non è chiaro se le cuffie true wireless disporranno della tecnologia proprietaria ExtraBass o il sistema di cancellazione del rumore (ANC), ma è probabile che in futuro potremmo scoprire qualcosa in più sulle cuffie quando passeranno dai vari organi di certificazione prima della commercializzazione.

