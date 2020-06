Se possedete un TV Sony Bravia del 2015 sappiate che è in arrivo un importante aggiornamento software per il modello XBR-65X850C. Infatti, come comunicato da un utente su Reddit, sembra proprio che sia in rollout il firmware 6.827 per questo Sony Bravia.

Novità Sony Bravia 6.827

La novità più importante di questo aggiornamento software è certamente l’arrivo della versione Android TV 8.0 Oreo. Oltre alla presenza di una nuova interfaccia grafica, gli utenti muniti di questo TV potranno finalmente godere della presenza di Google Assistant, il supporto ai formati USB/DLNA, il supporto al PiP (Picture in Picture), il supporto ai contenuti 4K tramite Google Cast e tanto altro.

Secondo il changelog ufficiale Sony, il firmware 6.827 migliora di molto l’esperienza utente per quanto riguarda l’utilizzo delle applicazioni Video, Musica e Foto, ma verranno anche rimosse alcune particolare feature come ad esempio la possibilità di impostare manualmente l’indirizzo IPv6, alcune lingue dall’apposito menu, l’applicazione PlayStation Video e la funzione standby Wi-Fi Direct.

Come aggiornare Sony Bravia

Ecco i passi da seguire per aggiornare Sony Bravia:

selezionare la voce Impostazioni dalla home screen;

selezione la voce “About”;

selezionare “System Software Update”;

selezione “Check for software update”;

seguire le informazioni a schermo per aggiornare correttamente il proprio TV.

Potrebbe interessarti anche: migliori smart TV