Se l’applicazione IMMUNI ci permetterà di contenere il contagio del Covid-19 nei prossimi mesi a venire, in futuro basterà un semplice smartwatch (o smartband) per rilevare in anticipo il contagio con il virus (o la presenza di altre patologie) ancor prima che esso si manifesti.

Individuare una infezione in anticipo

Secondo una lunga serie di studi attuali e passati, si è visto come i sensori integrati nei dispositivi wearable siano in grado di individuare in anticipo quelli che sono i sintomi iniziali dell’infezione. Purtroppo, considerando il tempo necessario per affinare questi studi e per lavorare con le aziende hi-tech, è probabile che questa tecnologia non sarà pronta per combattere il Covid-19.

Gli scienziati si stanno quindi sforzando per trovare un modo per permettere l’individuazione di un raffreddore, di una infezione o del diabete con i sensori attualmente presenti nei wearable di oggi. Il rilevamento di queste condizioni avviene tramite il tracking del battito cardiaco e della ossigenazione del sangue.

Ricercatori in ambito medico hanno notato come fluttuazioni dell’ossigenazione del sangue o della frequenza cardiaca a riposo siano un fattore predittivo della presenza di una infezione in corso. La tecnologia per rilevare questi cambiamenti esiste già da diversi anni, e fa riferimento al sensore per il battito cardiaco – può essere fruttato anche per valutare l’ossigenazione del sangue.

Basta un wearable con sensore HR

Questo genere di tracking può essere effettuato su qualsiasi tipologia di dispositivo wearable; gli studi sono stati svolti su pazienti muniti di prodotti Fitbit e Apple Watch. La cosa fondamentale è che il dispositivo in questione sia in grado di comunicare con l’applicazione sullo smartphone e che registri un valore piuttosto alto di misurazioni.

Per i ricercatori non è infatti importante la precisione della misurazione, ma bensì la consistenza nel tempo di questi dati. Più è ampio il range temporale di misurazione, maggiore è la capacità di registrare una variazione di queste informazioni.

