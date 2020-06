La prossima settimana Sky dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo operatore telefonico italiano di rete fissa, così come preannunciato nei giorni scorsi.

In attesa di scoprire quelle che saranno le prime offerte pensate da Sky per i clienti italiani (la presentazione è in programma per il 16 giugno), possiamo ipotizzare che il numero di customer care che l’operatore utilizzerà è il 170.

170 potrebbe essere il numero di assistenza clienti di Sky

Provando a chiamare tale numero, al momento risponde una voce automatica che dà il “Benvenuto in Sky” e invita l’utente ad inserire il codice cliente per proseguire o in alternativa il codice della smart card (nel caso in cui abbia attivo anche il servizio TV)

Pare che il numero 170 sia già stato usato dal nuovo operatore telefonico nei mesi scorsi per fornire l’assistenza ai clienti che hanno provato in anteprima il servizio di connettività Internet da casa e tutto sembra suggerire che possa essere mantenuto come numero dedicato a chi deciderà di sfruttare questa soluzione.

Ricordiamo che questo nuovo servizio dovrebbe essere basato sulla rete di Open Fiber e realizzato in collaborazione con Fastweb.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte di linea fissa