Pare essere ormai imminente il momento dell’esordio ufficiale di Sky sul mercato della telefonia fissa italiana: sul sito ufficiale, infatti, è stato pubblicato un modulo che gli utenti possono compilare per essere così informati immediatamente non appena la prima offerta sarà disponibile.

Ricordiamo che alla fine dello scorso mese è “spuntata” anche una possibile data per il debutto della popolare pay tv come operatore telefonico.

Sky scalda i motori: presto sarà anche un operatore telefonico

Purtroppo sulla pagina dedicata all’offerta telefonica (che potete trovare seguendo questo link) non sono forniti dettagli su costi e tempistica:

“E’ in arrivo una grande novità per i clienti Sky. Lasciaci i tuoi dati per richiamarti non appena la nuova offerta internet di Sky per la tua casa sarà disponibile. Ti forniremo tutte le relative informazioni commerciali.”

Nemmeno gli slogan usati per preannunciare l’importante novità (“Sei pronto a connetterti?” e “Arriva un nuovo modo di vivere il wifi in casa”) forniscono anticipazioni sui contenuti della prima offerta pensata dal nuovo operatore telefonico.

Per saperne di più probabilmente basterà avere ancora qualche giorno di pazienza.

