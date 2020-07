In questi anni più volte è capitato di vedere Google Assistant e Apple Siri in test di vario tipo volti a valutarne le qualità e a stabilire quale possa essere considerata la soluzione più completa e fino ad oggi è stata la prima a dare l’idea di una migliore integrazione con il proprio ecosistema e di una maggiore affidabilità.

Ebbene, pare che le cose non cambino nemmeno in seguito alle novità che Apple ha introdotto per il suo assistente vocale con iOS 14. In particolare, tra le novità introdotte per Apple Siri da iOS 14 vi sono un’interfaccia più compatta, la capacità di rispondere direttamente a più tipi di domande e di ottenere più informazioni da Internet.

Google Assistant e Apple Siri in un video test di confronto

Lo staff di In Depth Tech Reviews ha deciso di mettere alla prova Google Assistant (su un Google Pixel 4 con Android 10) e Apple Siri con iOS 14 per scoprire quale dei due se la cavi meglio nei comandi generali e nel contesto estratto da ciò che viene visualizzato sullo schermo.

Come si sono comportati scopritelo voi. Buona visione:

Voi quale tra questi due assistenti virtuali preferite?