Dopo le anticipazioni delle scorse settimane è finalmente sbarcata su Indiegogo Selpic P1, la più piccola stampante palmare al mondo. A vederla sembra un comune evidenziatore, leggermente sovradimensionato, ma in realtà al suo interno nasconde tanta tecnologia.

A poche ore dal debutto la stampante ha quasi raggiunto l’obiettivo, ma con 30 giorni ancora davanti è probabile che verranno raggiunti ottimi risultati, visto anche il prezzo decisamente abbordabile. Bastano infatti circa 86 euro per prenotare una Selpic P1, le cui spedizioni inizieranno nel mese di settembre.

È inoltre possibile acquistare, a 34 euro l’una, cartucce colorate di ricambio, scegliendo tra gli 8 colori a disposizione. Selpic P1 pesa appena 92 grammi e dispone di una batteria interna ricaricabile attraverso un connettore USB Type-C. La testina di stampa ha una risoluzione di 600 DPI, in grado quindi di creare scritte e immagini di qualità.

Potrete stampare testi, codici a barre, QR Code, immagini su qualsiasi superficie porosa, non solo sulla carta. Potrete quindi decorare la cover dello smartphone, il portatile, un quaderno o il vostro diario personale e perfino stampare sulle magliette. Nella confezione di vendita è incluso anche un righello che vi permetterà di stampare in maniera più precisa, soprattutto per quanto riguarda i testi.

La stampante si controlla tramite la companion app da installare sullo smartphone che riconosce anche la dettatura vocale. È necessario connettere la stampante alla stessa rete WiFi dello smartphone e in pochi secondi sarete pronti per avviare la stampa. Molto semplice anche la sostituzione della cartuccia, che integra la testina di stampa: basta premere un pulsante e sfilarla per lasciare posto a una cartuccia di diverso colore.

Con Selpic P1, che trova posto in qualsiasi borsa o zaino, avrete quindi la possibilità di avere una stampante sempre con voi, sempre pronta all’uso per stampare ovunque. Trovate maggiori dettagli e i link all’acquisto visitando la pagina ufficiale su Indiegogo.

