Come molti altri produttori, anche Seat e la controllata Cupra stanno spingendo sull’acceleratore per indirizzare l’offerta verso la mobilità elettrica. La transizione è partita con la nuova Seat Leon inaugurata qualche settimana fa e prosegue con la Cupra Formentor, modello che nei piani avrebbe dovuto essere presentato al Salone di Ginevra e che, per ragioni intuibili, è divenuto ufficiale via web.

Cupra Formentor è la prima vettura realizzata interamente da Cupra, avrà una versione ibrida plug-in e arriverà sul mercato nella seconda metà del 2020. L’elettrificazione della gamma è stata imperniata su due concetti guida: autonomia in modalità elettrica superiore a 60 km ed emissioni di anidride carbonica (CO2) inferiore a 50 grammi al chilometro.

“Il marchio è una leva chiave per spostare il baricentro di Seat verso modelli più emozionali e con un maggiore margine di contribuzione: una volta lanciata tutta la gamma Cupra, prevediamo di raggiungere un fatturato di circa 1.000 milioni di euro, il 10% del totale Seat “, ha dichiarato Wayne Griffiths, Vicepresidente Vendite e Marketing di Seat e CEO di Cupra.

L’azienda inoltre ha ribadito quanto già emerso nel corso del 2019, ovvero l’intenzione di avere in gamma entro il 2021 sei nuovi progetti tra ibridi ed elettrici puri.