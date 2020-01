La nuova Seat Leon 2020 è finalmente ufficiale e risulta completamente rinnovata nell’aspetto estetico e non solo. La nuova generazione della bestseller del marchio, la quarta, porta tantissima tecnologia e sarà disponibile anche in versioni mild-hybrid (eTSI) e ricaricabile plug-in (eHybrid).

Nuova Seat Leon 2020: la tecnologia la fa da padrona

Secondo Seat “la nuova generazione di Leon porta carattere, eleganza e sportività alla bestseller del marchio attraverso una forte evoluzione del design“, ma il nuovo modello porta anche parecchia tecnologia. La nuova compatta spagnola mantiene la stessa ossatura della precedente generazione basata sull’architettura MQB (la stessa della Golf), ma cambia nelle dimensioni, diminuendo di larghezza (-2 cm) e soprattutto aumentando di lunghezza (+9 cm, per un totale di 4,37 metri). La versione wagon (Sportstourer) arriva invece a 4,64 metri (+9,2 cm), ed entrambe vedono un’efficienza aerodinamica migliorata dell’8%.

Il design è stato completamente rinnovato, e i primi a spiccare sono senza dubbio i nuovi fari posteriori, uniti in un’unica striscia di LED che scorre lungo tutto il lato posteriore. Anche i fari anteriori sono stati completamente rivisti e prendono spunto da Seat Tarraco, come del resto la griglia frontale.

Al di là di ciò, è salendo a bordo che forse si possono apprezzare le maggiori novità di Seat Leon 2020: così come la nuova Volkswagen Golf, anche questa ha fatto grandi passi avanti nella tecnologia e nel sistema multimediale.

La plancia vede spiccare la presenza di un doppio display: troviamo infatti il Digital Cockpit da 10,2 pollici e lo schermo per l’infotainment da 8,25 pollici. Il primo visualizza tutte le informazioni necessarie durante la marcia, dalle indicazioni del navigatore al funzionamento degli aiuti alla guida (ADAS), come ad esempio il cruise control adattativo; il secondo, touchscreen, serve per controllare musica, app (non mancano Android Auto e Apple CarPlay) e tanto altro.

Tutti gli allestimenti sono completi di connessione a Internet grazie a una eSIM integrata, e possono contare sulla piattaforma Mib3: sarà possibile controllare da remoto alcune funzioni dell’auto con Seat Connect (ad esempio bloccare o sbloccare le portiere e gestire la ricarica e il climatizzatore nel caso della versione eHybrid), oppure usufruire di servizi per le chiamate di emergenza e la localizzazione.

Novità anche il cambio automatico DSG, per il quale alla classica leva subentra il comando elettronico “shift-by-wire”, più piccolo e comodo. Per quanto riguarda gli ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems), la nuova Seat Leon 2020 può contare sulla frenata automatica di emergenza, sul sistema di mantenimento della corsia e, come pacchetto aggiuntivo, sul cruise control adattativo con regolazione predittiva della velocità in base a segnaletica e indicazioni del navigatore.

Seat Leon 2020: sotto al cofano motori per tutti i gusti, anche ibridi

La tecnologia della nuova Seat Leon 2020 non si limita ad ADAS, connessione a Internet e sistema di infotainment. La quarta generazione della casa spagnola è stata completamente aggiornata nella gamma di motori, disponibili a benzina, turbodiesel, ibrido leggero (mild-hybrid), ibrido plug-in e a metano.

Per quanto riguarda i motori a benzina troviamo il 1.0 TSI da 90 o 110 CV, il 1.5 TSI da 130 o 150 CV (con Active Cylinder Management) e il 2.0 TSI da 190 CV; i diesel 2.0 TDI sono disponibili da 115 o 150 CV, quest’ultimo abbinabile anche alla versione 4×4 (4Drive); a metano troviamo la versione 1.5 TGI da 130 CV con tre serbatoi da 17,3 kg totali e 440 km di autonomia o quella a doppia alimentazione.

Al debutto le versioni ibride: troviamo la eTSI (mild-hybrid) con motori 1.0 da 110 CV o 1.5 da 150 CV con sistema 48 Volt e la ibrida plug-in (eHybrid) con motore 1.4 TSI e batterie da 13 kWh, per una potenza complessiva di 204 CV e un’autonomia solo elettrica di circa 60 km (ciclo WLTP).

Seat Leon 2020: allestimenti, uscita e prezzi per l’Italia

La nuova Seat Leon arriverà negli allestimenti Reference, Style, Xcellence e FR (il più sportivo), ma purtroppo non sono ancora stati diffusi i dettagli sui prezzi di vendita per l’Italia (si ipotizzano cifre intorno ai 25.000 euro). Sappiamo solo che il nuovo modello sarà disponibile sul mercato nel corso del 2020 (non c’è una data precisa per ora), con la versione Sportstourer che seguirà a distanza di qualche settimana.