State per acquistare una nuova TV? Allora potreste essere interessati alla nuova iniziativa Samsung, che regala una soundbar con Dolby Atmos a tutti gli utenti che acquisteranno in preordine nelle prossime settimane una TV QLED 2020: scopriamo insieme come ottenere il regalo e i dettagli della promozione.

Come ricevere in regalo la soundbar Samsung Q70R Dolby Atmos

Partecipare all’iniziativa è molto semplice: “basta” acquistare in preordine una TV QLED 2020 tra i modelli selezionati (ora ve li elenchiamo nel dettaglio) dal 16 marzo al 3 aprile 2020 e registrare il prodotto su Samsung Members dal 4 aprile al 10 maggio 2020. Tutto qui: riceverete direttamente a casa vostra una Soundbar Q70R Dolby Atmos di Samsung (valore di 499 euro).

Le TV QLED 2020 che aderiscono vanno da 55 a 75 pollici e sono le seguenti:

QE55Q80TATXZT

QE65Q80TATXZT

QE75Q80TATXZT

QE55Q90TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE55Q95TATXZT

QE65Q95TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE75Q800TATXZT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

Ecco cosa dovete fare nel dettaglio:

prenotate uno dei suddetti modelli di TV presso i punti vendita o online (meglio, in questo periodo) durante il periodo promozionale (16 marzo – 3 aprile 2020); completate l’acquisto tra il 4 e il 18 aprile 2020 (con la prenotazione online l’acquisto sarà automaticamente completato dal sistema); registrate l’acquisto su Samsung Members insieme alla prova di prenotazione entro il 10 maggio 2020 incluso, inserendo i dati richiesti; confermate la procedura e attendete l’e-mail di partecipazione.

La soundbar Samsung Q70R Dolby Atmos arriverà a casa vostra entro un tempo massimo di 180 giorni.

Negozi online aderenti all’iniziativa Samsung

Non tutti i rivenditori online aderiscono all’iniziativa Samsung. L’acquisto e la prenotazione della TV possono essere effettuati nei seguenti negozi:

Per registrare la vostra nuova TV QLED 2020 di Samsung potete recarvi qui. Per ulteriori dubbi potete consultare il regolamento completo a questo indirizzo.