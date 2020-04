Nelle scorse ore le Smart TV QLED 8K e 4K di Samsung hanno ottenuto due prestigiose certificazioni da Underwriters Laboratories (UL) e da Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE): stiamo parlando rispettivamente di “no photobiological LED hazard” e di “eye safety”.

Stando a quanto reso noto da Samsung, le sue TV sono le prime a ricevere verifiche che dimostrano che i vari tipi di luci emesse dai pannelli QLED non rappresentano un pericolo per i LED fotobiologici, in base alle classificazioni secondo gli standard IEC (International Electrotechnical Commission) per la sicurezza fotobiologica e l’occhio.

Due prestigiose certificazioni per le smart TV di Samsung

Entrambi gli istituti di certificazione di sicurezza hanno testato i modelli 65Q900T 8K e 65Q90T 4K (i quali emettono la luce più brillante tra la gamma TV Samsung QLED del 2020), valutando aspetti come la luce blu, i raggi ultravioletti e i raggi infrarossi.

Il colosso coreano ci tiene a sottolineare che le sue Smart TV QLED, pur emettendo un elevato livello di luminosità, sono progettate per proteggere la vista senza perdere un’esperienza di visione coinvolgente ed i riconoscimenti ottenuti da UL e VDE non fanno altro che confermarlo.

