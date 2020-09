È da ormai qualche mese che sappiamo che Samsung Galaxy Watch 3 prevede anche una variante in titanio, elemento che è stato anche brevemente confermato da Samsung durante l’Unpacked 2020, il quale diventa realtà in queste ore tramite un semplice comunicato che ne svela l’arrivo in Europa.

Arriva la variante con cassa in titanio

Entrando nello specifico, il portale tedesco di Samsung ha tolto i veli al modello etichettato come Samsung Galaxy Watch 3 Titan, la cui disponibilità in Germania è fissata per il prossimo 18 settembre con colorazione Mystic Black ed un prezzo piuttosto salato pari a 633 euro.

Le specifiche svelate da Samsung indicano che la versione in titanio è basata sul modello con cassa da 45 mm – mancano indicazione su una eventuale variante con cassa da 41 mm -, con il resto delle specifiche tecniche che abbiamo imparato a conoscere dal giorno del lancio ufficiale.

La struttura in titanio dovrebbe fornire una durabilità più o meno identica a quella della versione in acciaio inossidabile, anche se è lecito presumere che il nuovo modello sia più resistente. Sul retro della cassa, ad abbracciare il sensore HR, trovano posto le indicazioni circa la certificazione MIL-STD-810G e la certificazione IP68 per quanto riguarda il contatto con liquidi e polvere.

Ad ora non ci sono informazioni circa l’eventuale commercializzazione in Italia, ma vi terremo informati in caso di novità.