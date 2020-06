Le immagini stampa di Samsung Galaxy Watch 3 ci hanno permesso di scoprire tutti i più intimi dettagli sul design del nuovo smartwatch di fascia alta di Samsung, ma è tramite il leak del firmware del wearable che possiamo scoprire alcune delle feature a cui il team di sviluppo del colosso sud coreano ha lavorato in tutti questi anni.

Nuove watch face e tanto altro

Grazie a @maxwinebach abbiamo modo di ammirare in anticipo alcune delle watch face che troveranno posto all’interno di Samsung Galaxy Watch 3. Alcune di esse offrono un rapido sguardo ad importanti elementi come l’attività, il battito cardiaco e altro. Lo smartwatch farà inoltre affidamento su quelle che Samsung definisce “Informative Digital Edge“, ovvero aree delle aree della watch face personalizzabili in termini di colore ed informazioni.

Cambia anche l’applicazione del meteo dove le condizioni atmosferiche verranno riprodotte anche all’interno di essa. Ecco quindi apparire un celo stellato parzialmente nuvoloso oppure un background con gocce di pioggia in caso stia effettivamente piovendo. Viene confermata la presenza di un sistema di tracciamento del ciclo mestruale, così come la vista settimanale nell’applicazione calendario.

Samsung Galaxy Watch 3 farà inoltre affidamento ad un nuovo set di icone, un nuovo sistema di notifiche, un nuovo widget per l’ascolto della musica, l’applicazione Microsoft Outlook al posto di Samsung Email – sicuramente frutto della importante partnership fra Samsung e Microsoft -, Spotify (solo per i modelli commercializzati negli Stati Uniti) e Samsung Health Monitor per i modelli venduti in Sud Corea. Weinbach indica inoltre che lo smartwatch sarà munito di 5,3 GB di spazio disponibile (a fronte degli 8 GB di fabbrica) e integrerà il modulo NFC per i pagamenti contacless.

Grazie a Evan Blass abbiamo modo di ammirare un render 3D di Samsung Galaxy Watch 3 con cassa da 45 mm e cinturino in titanio. La cassa, dall’aspetto premium e robusto, si mostra in tutto il suo splendore con i due tasti laterali e la ghiera rotante. La struttura dovrebbe essere inoltre conferme alle specifiche MIL-STD-810 per quanto riguarda la robustezza, mentre di fianco al sensore posteriore sono ben visibili le informazioni circa la presenza del modulo GPS e impermeabilità fino a 5 ATM.

Che ne pensate di queste informazioni su Samsung Galaxy Watch 3? Acquisterete il nuovo wearable di Samsung? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.

Potrebbe interessarti anche: miglior smartwatch