Samsung Galaxy Watch 3 è uno degli smartphone di fascia alta più chiacchierati delle ultime settimane. Dopo avervi dato conto sulle dimensioni e grandezza dei display e della presenza di una ghiera rotante, in queste ore abbiamo modo di ammirare il design di Samsung Galaxy Watch 3 grazie ad alcune foto leak provenienti dall’ente di certificazione coreano NRRA.

Ecco il design di Samsung Galaxy Watch 3

Com’è possibile notare dalle immagini qui in basso, Samsung Galaxy Watch 3 (model number SM-R9850 e SM-R840) presenterebbe una ghiera circolare di due dimensioni (41 e 45 mm) con tanto di due tasti fisici sulla destra. Dalle immagini sembrerebbe confermata la presenza della ghiera rotante, cosa che si lega con i primi modelli Galaxy Watch realizzati da Samsung e tanto apprezzati dagli utenti.

Purtroppo le immagini non ci permettono di conoscere ulteriori informazioni per quanto riguarda il design del wearable di Samsung, ma registriamo una convergenza di dettagli per quanto riguarda la probabile scheda tecnica del device. Samsung Galaxy Watch 3 dovrebbe avere 1 GB di RAM, 8 GB di storage interno, Tizen OS 5.5, batteria da 247 e 340 mAh (rispettivamente per il modello da 41 e 45 mm), e tutta una serie di sensori e modalità di tracking per l’attività fisica.

Cosa ne pensate del design di Samsung Galaxy Watch 3?

In copertina Samsung Galaxy Watch Active 2