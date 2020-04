Giusto un paio di giorni fa Samsung Galaxy Buds ricevevano un corposo aggiornamento con diverse feature prese in prestito direttamente dal modello successivo, Samsung Galaxy Buds+. Nel corso degli ultimi giorni, subito dopo la diffusione del nuovo firmware, numerosi utenti si sono riversati sul forum ufficiale della compagnia per sottolineare la presenza di importanti bug.

Bug e problemi per le gesture

Nello specifico, in molti parlano di particolari problemi per quanto riguarda la funzione Ambient Sound Mode su Samsung Galaxy Buds, dove molto spesso o funziona ad intermittenza o non è proprio possibile attivarla – la feature resta “grigia” ad indicare la sua indisponibilità. Altri utenti stanno invece avendo problemi circa il riconoscimento delle gesture, dichiarando che spesso i tocchi non vengono interpretati correttamente quando invece prima dell’update funzionavano senza problemi.

Al momento in cui scriviamo la news Samsung non ha ancora rilasciato alcuna informazioni ufficiale. È probabile che sia già a conoscenza degli eventuali problemi e che stia lavorando ad un hotfix per risolvere i bug.

Samsung Galaxy Buds+ Deep Blue

Passando invece a Samsung Galaxy Buds+, le cuffie true wireless di nuova generazione presentate assieme alla gamma Samsung Galaxy S20, sembra che la compagnia sia pronta a presentare una nuova variante cromatica. Questa, etichettata come “Deep Blue” è stata individuata all’interno della versione 1.7.47-22 dell’applicazione Samsung SmartThings.

Come si può notare dalle brevi animazioni 3D scovate all’interno dell’applicazione di Samsung, a parte la colorazioni differente non sono presenti visibili variazioni rispetto alle altre varianti precedentemente lanciate.

Purtroppo non sappiamo quando Samsung presenterà questa nuova colorazione e se sarà disponibile in tutti i mercati, ma è probabile che torneremo presto ad occuparci di essa.

