Samsung sviluppa vari tipi di tecnologie ogni anno, alcune delle quali arrivano in prodotti destinati ad essere commercializzati e un nuovo brevetto registrato dal colosso coreano ci permette di scoprire una feature basata sulla Realtà Aumentata che potrebbe migliorare l’esperienza di navigazione con istruzioni turn-by-turn mentre si guida.

Il brevetto in questione riguarda degli occhiali AR che potrebbero sovrapporre informazioni di navigazione passo-passo e segnali direttamente davanti agli occhi del conducente e il sistema ideato da Samsung potrebbe includere anche una telecamera rivolta verso l’esterno per “leggere” la strada e una rivolta verso l’interno per analizzare il viso dell’utente.

Gli occhiali smart AR di Samsung potrebbero rivoluzionare la guida

Ci sono diversi vantaggi nell’utilizzo di occhiali AR al posto di schermi fissi: gli occhiali, infatti, potrebbero mostrare informazioni di navigazione e punti di interesse anche quando il guidatore si guarda intorno.

Oltre alle informazioni sulla navigazione, il brevetto di occhiali AR di Samsung parla della possibilità di includere dettagli aggiuntivi come le rampe di uscita, le stazioni di rifornimento e vari punti di interesse.

Perché questo sistema funzioni, gli occhiali AR di Samsung devono essere sincronizzati con un’applicazione di mappe su uno smartphone (o con il navigatore dell’auto) e richiedono GPS, videocamere e sensori.

Restiamo in attesa di scoprire se arriverà prima o poi sul mercato.