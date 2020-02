Il team di Moment, azienda popolare per i suoi obiettivi esterni studiati per esaltare le potenzialità delle fotocamere dei vari iPhone, ha lanciato una nuova applicazione dedicata al melafonino: stiamo parlando di RTRO.

Così come forse a qualcuno suggerisce il suo stesso nome, RTRO è pensata per consentire agli utenti Apple di creare video di ispirazione vintage divertenti e facili da condividere sui social media.

A caratterizzare RTRO per iPhone troviamo un’interfaccia utente semplice e intuitiva con filtri retrò unici, ognuno dei quali ha un proprio riferimento storico che viene “aggiornato” con uno stile più moderno.

Stando a quanto reso noto dagli sviluppatori, RTRO è stata pensata per la creazione di contenuti video vintage di breve durata (fino a 60 secondi) da condividere poi su TikTok o con le Stories di Instagram.

Come scaricare RTRO per iPhone

L’app RTRO è già disponibile su App Store (la trovate qui) e può essere scaricata gratuitamente, includendo soltanto alcune delle funzionalità offerte da questa applicazione.

Chi desidera il pacchetto completo (con tutti i filtri, la possibilità di sfruttare più frame rate, pinch-to-zoom, selezione delle lenti e un sistema di tracciamento del soggetto in tempo reale per mantenerlo correttamente esposto e a fuoco), invece, deve abbonarsi alla versione Plus, che prevede un costo di 1,99 dollari al mese (o 14,99 dollari all’anno).