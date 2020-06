La Ricerca Google inizierà presto a evidenziare il testo nella pagina ottenuta dai risultati della ricerca, aiutando l’utente a trovare più facilmente la frase senza dover ricorrere alla funzione di ricerca nella pagina (CTRL+F) che risulta scomoda soprattutto su smartphone.

Quando si cerca una frase esatta su Google e si apre il relativo link, potrebbe essere difficile trovare il testo nella pagina di destinazione senza usare la ricerca nella pagina, ma prossimamente la Ricerca Google metterà in evidenza il frammento di testo che è apparso nel risultato della ricerca, come si può vedere nell’esempio sottostante.

Il prossimo passo dovrebbe consentire di evidenziare il frammento di testo di una pagina e quindi generare automaticamente l’URL in modo da poter mettere in evidenza il testo nei collegamenti condivisi.

Inoltre, questa funzionalità potrebbe anche evidenziare più sezioni o un termine specifico di un set di termini ogni volta che appare su una pagina, ma per ora sembra che la feature stia solo mettendo in evidenza il frammento di testo pertinente al risultato della ricerca, inoltre, secondo la pagina di GitHub, questa funzione non salta automaticamente al testo evidenziato nella pagina.

Sembra quindi che si tratti di una prima implementazione di quello che potrebbe diventare uno strumento di ricerca e condivisione utile quanto ovvio che in futuro potrebbe interessare anche altri browser oltre a Google Chrome.

