Google Chrome permette di salvare i PDF modificati

La possibilità di compilare determinati PDF su Chrome OS o nella versione desktop del browser è sicuramente utile, tuttavia è difficile salvare i file modificati con il visualizzatore di PDF integrato.

Google correggerà questo inconveniente, di cui ci si accorge dopo aver modificato un PDF, con una nuova interfaccia utente che permetterà di scegliere se scaricare la versione originale o modificata di un PDF.

Il menu viene visualizzato solo se sono presenti modifiche nel documento e se il flag SaveEditedPDFForm è abilitato.

Ci vorrà un po’ di tempo prima che la funzionalità raggiunga la versione stabile di Google Chrome, tuttavia esiste attualmente una soluzione alternativa che permette di salvare i PDF compilati o modificati premendo il pulsante di stampa prima di selezionare “Salva come PDF” nel campo di destinazione, ma oltre a essere poco intuitivo, il PDF perderà i valori inseriti nei campi interattivi.

Google Chrome testa richieste di autorizzazione meno fastidiose su PC

Google sta continuando a lavorare per rendere meno fastidiose le richieste di notifica e di autorizzazione in Google Chrome su PC e ora sta testando una funzione che rende queste richieste meno invadenti.

L’immagine sottostante mette a confronto l’attuale modalità rispetto a quella nuova dove si vede che la richiesta non viene visualizzata in una finestra sul contenuto della pagina Web, ma in una chip nella barra degli indirizzi.

Questa funzione è accessibile attivando il relativo flag digitando chrome://flags#permission-chip nella barra degli indirizzi di Chrome Canary versione 85.0.4159.0, tuttavia molti siti web utilizzano correttamente i messaggi di notifica e di autorizzazione.

