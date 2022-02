Si legge e sente sempre più spesso di persone che ritrovano oggetti, molto spesso di gran valore, andando in giro a fare passeggiate con un metal detector ed è per questo che sta diventando un accessorio di uso comune, soprattutto fra i più curiosi e avventurieri.

E la cosa bella è che per iniziare non c’è bisogno di spendere un capitale perché ci sono ottimi prodotti, anche dalle buone caratteristiche, che costano poco e quindi che sono facilmente accessibili a tutti, proprio come l’apprezzato e popolare metal detector MD-4030.

Si tratta di un prodotto entry-level ma nel contempo dal form factor classico, ben costruito in plastica e con tutto l’essenziale per un’esplorazione amatoriale, divertente e produttiva. Misura circa un metro, è molto sensibile e sopra include un pannello di controllo con tutto ciò che serve e con un indicatore di vicinanza analogico, che fa tanto retrò.

Ci sono una uscita per le cuffie, una spia per segnalare che le batterie sono scariche, uno speaker, una rotella per regolare il volume e soprattutto ci sono un indicatore analogico classico, con lancetta, per segnalare quando ci si avvicina a un oggetto metallico, una rotella per regolare la sensibilità e una rotella per scegliere se rilevare tutti i metalli o solamente alcuni.

Per quello che costa è davvero un buon prodotto perché mette insieme svariate caratteristiche che funzionano tutte bene: per esempio, il volume dello speaker è alto e coerente con la distanza dall’oggetto, la lancetta è molto precisa nell’indicare la vicinanza all’oggetto e le due manopole consentono di eseguire una ricerca specifica in modo immediato.

E non bisogna dimenticare che è capace di rilevare oggetti piccoli come una moneta fino a una ventina di centimetri sotto terra, il che non è poco considerando quanto costa e che per una persona amatoriale è più che sufficiente in quanto di certo non vorrà scavare di più; c’è da dire anche che la sensibilità nel rilevare gli oggetti varia dalla composizione del terreno e dal tipo e dalle dimensioni del metallo dell’oggetto, perciò è capace di rilevare cose anche molto più in profondità.

Il metal detector MD-4030 è quindi un’ottima e valida scelta per iniziare a divertirsi e a esplorare questo mondo, soprattutto per quello che costa: il suo prezzo online è variabile a seconda del negozio da cui lo si compra, ma su Banggood è in offerta fino al 28 febbraio al prezzo di 39 euro usando il codice sconto BG6c3a33.

Acquista il metal detector MD-4030 in offerta su Banggood